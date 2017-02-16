Жители Башкирии могут жаловаться на несанкционированные свалки

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкортостана призывают принять активное участие в проекте Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» и сообщать о несанкционированных местах сбора отходов, расположенных на территории республики. Информация будет размещаться на общественной интернет-карте на базе сервиса «Яндекс.Карты». О запуске и начале работы виртуальной «мусорной» карты в регионе объявил штаб ОНФ в РБ.

Каждый неравнодушный к экологии пользователь интернета может обозначить на интерактивной карте Башкортостана незаконную свалку, указать ее адрес, прикрепить фото или видео, описать проблему, а также принять участие в ликвидации экологического нарушения. Поступающие сообщения на карте обозначены красной точкой, сообщения, по которым идет активная работа и уже есть первоначальные действия, — желтым цветом, зеленым — полностью рекультивированные объекты. По всей России в настоящее время зафиксировано порядка 530 сигналов о свалках различного масштаба. По девяти объектам работа уже завершена, 56 находятся в стадии работы, остальные в стадии модерации. В республике гражданами обозначено девять точек. Жители сообщают о свалке около поселка Дмитриевка Уфимского района, где осуществляется сброс мусора уже на протяжении 15 лет, о свалке в центре деревни Старые Тукмаклы Кушнаренковского района. Также на карте обозначены обращения граждан по поводу сброса мусора в овраг в городе Бирске, в селе Новый Каинлык Краснокамского района, незаконной свалке бытовых отходов и отходов пилорамы в поселке Верхнеаршинский Белорецкого района, о разбросанном по лесу мусоре в селе Тукан Белорецкого района. Представлены фотографии свалки в городе Белорецке, сброса нечистот в водоем в поселке Тирлянском. По всем обозначенным пунктам проходят проверки и уточнение.

«Наша цель — чтобы карта стала настольным инструментом для надзорных органов и муниципалитетов, на территории которых подобные свалки фиксируются», — уточнил координатор проекта «Генеральная уборка» в республике Мурад Шафиков.

«Все обозначения на карте будут находиться под контролем Минэкологии, будут прорабатываться соответствующими структурами в соответствии с действующим законодательством, в тесном контакте с представителями ОНФ и муниципалитетами», — подчеркнул замминистра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин.

«Работа должна быть планомерной и последовательной. От того, насколько качественно будет представлена информация на карте, каким образом она будет проработана, зависят конечные результаты — ликвидация свалки или приведение ее до допустимого уровня. Информация, наносимая на карту, в дальнейшем будет передаваться надзорным органам и она должна отвечать критериям достоверности, качественности и в определенной степени доказанности. И я призываю, чтобы эта благородная кампания не превратилась в «кампанейщину». Здесь я вижу высокую степень ответственности инициаторов этого проекта», — отметил начальник отдела эконадзора Управления федеральной службы в сфере природопользования по РБ Виталий Лотохин.