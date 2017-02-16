В Уфе молодым родителям с детьми будет оказывать поддержку Институт семьи и детства Фото: Depositphotos.com В Уфе молодым родителям с детьми будет оказывать поддержку Институт семьи и детства Фото: Depositphotos.com

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе молодым родителям с детьми будет оказывать поддержку Институт семьи и детства. Он появился на базе Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы. В рамках его деятельности планируется проводить различные мероприятия, в том числе семинары, лекции, форумы. Участие в них будет бесплатным.

Первый курс бесплатных социально-образовательных занятий для родителей с детьми, названный «Родительская суббота», пройдет 18 февраля.

Тема лекции профессора Валентины Горбуновой — «Генетические основы здоровья человека». Здесь же родители могут получить бесплатную консультацию более узких специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, педагогов по дошкольному и начальному образованию, вокалу, хореографии, инструктора по плаванию.

Все желающие могут посетить выставку, экскурсию, презентацию социально-образовательных, оздоровительных программ для детей и родителей. Прийти на мероприятие можно и с ребенком. Детей займут профессиональные педагоги в игротеке, уточнили в пресс-центре БГПУ.

Занятия пройдут по адресу: ул. Чернышевского, 25а (5-й корпус). Начало в 10.30, вход свободный.