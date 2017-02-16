В уфимский парк завезли еще один бронетранспортер Фото: администрация г.Уфы







В уфимский парк завезли еще один бронетранспортер Фото: администрация г.Уфы

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В уфимском парке Победы экспозиция военной техники пополнилась новой боевой машиной. Как сообщили в администрации города, здесь разместился бронетранспортер 60-ТД весом около 10 тонн. БТР, созданный в 1956-1959 годах для оснащения мотострелковых подразделений, применялся советскими войсками в ряде вооруженных конфликтов, в том числе в Афганской войне.

Для установки бронетранспортера был задействован автокран. «Отличный подарок району к предстоящему празднику станет еще одним украшением нашего парка», — отметил один из его посетителей, Почетный гражданин Орджоникидзевского района, участник Великой Отечественной войны Ильгизар Хайров.

В экспозицию бронетанковой техники и вооружений Советской и Российской Армии уже входят машины пехоты БМП-1 и БМП-2, зенитная самоходная установка ЗСУ-23, 122 мм и 152 мм самоходные артиллерийские установки (САУ), боевая машина десанта БМД «Нона», бронетранспортер БТР-70, 122 мм противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), 122 мм миномет, боевая машина БМ-21 «Град».