В Уфе разыскивают 15-летнюю Милану Рамазанову Фото: МВД по РБ В Уфе разыскивают 15-летнюю Милану Рамазанову Фото: МВД по РБ

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе разыскивают 15-летнюю Милану Рамазанову. Последний раз разыскиваемую видели 23 января текущего года, когда она уходила из администрации Ленинского района (ул. М. Карима, 19).

На вид девушке 16 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см, русые волосы до плеч. Была одета в светло-серую куртку, синие джинсы, черные угги, при себе имела рюкзак.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить в ОП №10 УМВД России по Уфе. Контакты инициатора поиска: 8-917-774-99-55, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в полиции.