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16 февраля Четверг

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В Башкирии водители автобусов устроили перестрелку, есть пострадавшие

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии водители автобусов устроили перестрелку, есть пострадавшие Фото: ИА "Башинформ"

В Башкирии водители автобусов устроили перестрелку, есть пострадавшие Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане водители автобусов устроили перестрелку, есть пострадавшие. Инцидент произошел около базы отдыха «Ташлы» в Иглинском районе сегодня,16 февраля, около 13.00.

Предварительно установлено, что водители автобусов устроили конфликт. Одна из сторон применила травматическое оружие, в результате чего несколько человек обратились за медицинской помощью.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД по РБ.

Теги: МВД по РБ,перестрелка
 
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