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16 февраля Четверг

Уфа   °

Спортсмены Башкирии готовятся к участию в Сурдлимпийских летних играх

СПОРТ

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В настоящее время идет серьезная подготовка к XXIII Сурдлимпийским летним играм, которые состоятся в июле 2017 года в Турции. 22 кандидата из Башкортостана готовятся выступить по пяти видам спорта: бадминтон, дзюдо, каратэ, легкая атлетика и плавание. Эти данные на расширенном заседании коллегии Минспорта РБ озвучил глава ведомства Андрей Иванюта.

Кроме того, сейчас проходят отборочные этапы для участия в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Корее. В предварительный список в Олимпийскую команду России включены 30 представителей Башкортостана по девяти видам: биатлон, бобслей, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, хоккей, конькобежный спорт/шорт-трек.

По словам министра, в республике также есть спортсмены, готовые выступать в составе паралимпийской сборной России. Пока неясно, будут ли допущены спортсмены России к этим стартам. Уже сейчас идут отборочные соревнования к Паралимпийским играм. Ведутся переговоры о возможном включении России в паралимпийское движение.

Теги: Сурдлимпийские летние игры,Паралимпийские игры
 
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