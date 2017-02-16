Нужно уделять больше внимания массовому спорту – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Нужно уделять больше внимания массовому спорту – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане необходимо более активно развивать массовый спорт, поскольку в настоящее время в республике наблюдается определённый перекос в сторону спорта высших достижений. Об этом заявил Глава региона Рустэм Хамитов на расширенном заседании коллегии Министерства молодёжной политики и спорта республики

Руководитель республики сообщил, что по итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы Башкортостан занял 45-е место в стране по развитию массового спорта, а по спорту высших достижений – восьмое. Рустэм Хамитов напомнил, что в 2016 году на Госсовете по вопросам развития спорта Президент России Владимир Путин дал поручение увеличить финансирование физкультуры и массового спорта за счёт снижения затрат регионов и компаний с государственным участием на профессиональный спорт.

– Я не буду называть вам цифры, связанные с поддержкой наших профессиональных команд. Могу сказать, что счёт идёт на миллиарды рублей. Если мы сравним эти суммы с теми финансами, которые направляются на массовый спорт, то разница будет просто колоссальной, – сказал Рустэм Хамитов. – Хочу сказать, что на это наше увлечение спортом высших достижений с созданием крупных профессиональных клубов надо ещё раз посмотреть с точки зрения финансов. Потому что руководители этих клубов – неважно, футбол, хоккей, велосипедный или горнолыжный спорт – просят только одного: «Дайте денег». Всё, хватит. Таких разговоров больше не будет.

По словам Главы региона, за те деньги, которые направляются в профессиональный спорт, можно построить десятки современных дворцов спорта по всей республике.

– Понятно, что спорт высших достижений связан с массовым. Это сообщающиеся сосуды, одно без другого существовать не может. Но сегодня у нас сложился определённый перекос, – отметил руководитель Башкортостана. – Нужно больше уделять внимания и выделять ресурсы именно массовому спорту. Тем более нетерпимо, когда огромные деньги направляются на покупку импортных звёзд или приглашение иностранных специалистов. Конечно, эти ресурсы нужно вкладывать в воспитание, развитие наших тренеров и спортсменов.

Рустэм Хамитов отметил, что всеобъемлющую поддержку должны получать и технические виды спорта.

– Нам важно развивать доступную для людей лёгкую атлетику, лыжи, спортивный туризм, ориентирование, – сказал Глава республики. – Недавно встречался с чемпионами мира по сверхлёгкой авиации. Очень интересное направление, просто шикарное во всех смыслах. Но там у нас совсем мало занимающихся. Не потому, что это дорого, а потому что не хватает ещё правильной, разумной организации в этих видах спорта. Республика готова помогать и технику покупать при необходимости. Но вернуть нашу молодежь в сверхлёгкую авиацию нам обязательно нужно.