Башкортостан входит в десятку по вводу в эксплуатацию спортивных объектов в стране – директор департамента Минспорта России Фото: Олег Яровиков Башкортостан входит в десятку по вводу в эксплуатацию спортивных объектов в стране – директор департамента Минспорта России Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкортостан входит в десятку по вводу в эксплуатацию спортивных объектов в стране. За три–четыре года в республике было построено больше спортивных объектов, чем за весь постсоветский период в целом, — отметил на расширенном заседании коллегии Министерства молодежной политики и спорта РФ директор Департамента Государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России Борис Гришин.

«Несмотря на все сложности прошедшего периода российский спорт доказал свою конкурентоспособность о чем свидетельствуют хорошие результаты, показанные на последних Олимпийских играх. Еще раз хочу поздравить всю республику с олимпийским золотом в Рио. Башкирская школа фехтования внесла весомый вклад в победу нашей сборной и заслуживает звания одной из сильнейших в стране», — подчеркнул Борис Гришин.

Он также напомнил, что в июле прошлого года республика приняла один из этапов Международного ралли-рейда «Шелковый путь».

«Соревнования прошли на самом высоком организационном уровне. От имени Министерства спорта Российской Федерации я благодарю руководство Башкортостана за оказанное содействие в подготовке и проведении данного мероприятия. В этом году ралли также пройдет по территории РБ», — сказал Борис Гришин.

Еще одно важное событие, которое пройдет в регионе — Летние Международные детские игры в 2019 году. Соревнования состоятся в Уфе.

«Я уверен, они укрепят позицию региона в развитии детского спорта», — отметил директор Департамента Минспорта России.

Он также добавил, что Башкортостану есть чем гордиться.

«На протяжении последних нескольких лет республика набирает порядка 50 тысяч участников на различных соревнованиях массового уровня. Это «Лыжня России», «Кросс наций», «Лед нашей надежды» и другие, — привел данные Борис Гришин. — По итогам 2016 года Башкортостан вошел в число 20-ти субъектов РФ по количеству проведенных всероссийских соревнований разного статуса».

Высокое 15 место республика занимает и среди субъектов РФ по количеству аккредитованных региональных спортивных федераций.

«75 федераций РБ аккредитовано, что сказывается на развитии спорта высших достижений», — сказал Борис Гришин.

Особое внимание руководитель департамента обратил на то, что программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио пополнили шесть новых видов спорта. МОК включил в список каратэ, сёрфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг.

«В регионе сильная школа скалолазания. Спортсмены Башкортостана входят в число кандидатов в спортивные сборные команды РФ, и мы надеемся, что в Токио будет успешное выступление спортсменов РБ в данном виде спорта», — отметил Борис Гришин.

В завершение, он поздравил всех присутствующих с блестящей победой студенческой сборной команды России на Всемирной зимней Универсиаде в Казахстане. Борис Гришин подчеркнул, что свой весомый вклад в общекомандную победу внесли и спортсмены Республики Башкортостан.

«Я благодарен властям региона за поддержку нашей отрасли. Уверен, что Башкортостан сохранит лидирующие позиции в российском спорте и будет являться ярким примером для других субъектов Российской Федерации», — заключил директор Департамента Минспорта РФ.