Отделения Российского военно-исторического общества будут созданы в каждом муниципалитете Башкирии

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Отделения Российского военно-исторического общества будут созданы в каждом муниципалитете Башкортостана. Включиться в эту работу призвали всех участников заседания коллегии Министерства культуры РБ, которое накануне состоялось в Уфе.

«Прошу муниципалитеты принять активное участие в работе общества. Необходимо создать отделения Российского военно-исторического общества в каждом районе и городе нашей республики. Это даст новый импульс в совместной работе музеев, военно-исторического общества и ветеранских организаций», — считает министр культуры РБ Амина Шафикова..

Министр отметила, что работа Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Республике Башкортостан активизировалась осенью 2016 года. В сентябре председателем регионального отделения был избран Председатель Государственного Собрания – Курултая республики Константин Толкачев. На базе Республиканского музея Боевой Славы была создана исполнительная дирекция регионального отделения, которой руководит Ильшат Утяев.

Целью организации является консолидация сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействие изучению отечественной военной истории и противодействию попыткам ее искажения, обеспечение популяризации достижений военно-исторической науки, воспитание патриотизма и поднятия престижа военной службы.