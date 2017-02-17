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17 февраля Пятница

Уфа   °

В Уфе ведутся работы по устранению утечки воды из уличного колодца

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 17 февраля, в 07.00 в информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация о том, что на улице Коммунаров, 26, происходит утечка воды из колодца.

На место оперативно выехали сотрудники «Уфаводоканала», УСБ Орджоникидзевского района и УГЗ по Орджоникидзевскому району.

Аварийной бригадой «Уфаводоканала» производится откачка воды из колодца, вода с проезжей части отведена в канализацию. Привлечены все профильные специалисты и техника. Специалистами УСБ Орджоникидзевского района организована очистка проезжей части, чтобы не допустить ее обледенения.

Как сообщили в администрации города, по состоянию на 08.00 холодное водоснабжение временно отсутствует в жилом доме на ул. Коммунаров, 26.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что именно по этому адресу 14 февраля выезжали сотрудники МУП «Уфаводоканал» и устраняли утечку воды.

Теги: утечка воды,Уфаводоканал
 
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