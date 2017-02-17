Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 18 февраля Фото: Олег Яровиков
Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 18 февраля
Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 18 февраля Фото: Олег Яровиков
УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов с применением спецтехники на 18 февраля.
В Ленинском районе очистка дворов от снега состоится на ул. Гоголя, 77, 77/1; ул. Кирова, 5; ул. Летчиков, 4/2; ул. Султанова, 24.
В Кировском районе уборка дворовых территорий запланирована по следующим адресам:
ул. Караидельская, 4; ул. Коммунистическая, 40, 40а, 40б; ул. Тукаева, 29; ул. Кирова, 31; ул. Худайбердина, 22, 24; ул. Авроры, 11/1б, 11/1в; ул. С.Перовской, 25/1.
В Демском районе работы по очистке дворов проведут на ул. Дагестанская, 27, 31; ул. Левитана, 7, 9; ул. Ухтомского, 30; ул. Правды, 37/1.
В Советском районе уборка дворов с применением спецтехники пройдет завтра на ул. Комсомольская, 31/1; ул. Пархоменко, 106; ул. Б.Кадомцевых, 16; ул. Бессонова, 5; ул. Обская, 19, 20; проспект Октября, 49/1.
В Октябрьском районе комплексная уборка дворов будет проходить по следующим адресам:
ул. М.Жукова, 11б, 13, 15; ул. М.Рыльского, 8/1, 8/2; ул. Б.Бикбая, 19; ул. Набережная, 41, 41/1, 41/2; ул. Н.Ковшовой, 10; ул. Ак.Королева, 10/7; проспект Октября, 57/1, 57/2, 57/3; бульвар Тюлькина, 7, 7/1, 7/2, 7/3; Лесной проезд, 12, 14.
В Калининском районе очистка придомовых территорий от снега и наледи состоится на ул. Первомайская, 100; ул. Кольцевая, 138, 140; ул. Орджоникидзе, 16, 18; ул. Черниковская, 79/2; ул. Б.Хмельницкого, 52/1; ул. Мечетлинская, 1; ул. Татышлинская, 2а; ул. Т.Янаби, 51, 81а; ул. С.Богородская, 49; ул. А. Невского, 3, 5.