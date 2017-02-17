В Уфе водитель автобуса вступил в конфликт с женщиной, упавшей на «зебре» Фото: скриншот видео из группы «БашДТП» | Видео: группа «БашДТП» В Уфе водитель автобуса вступил в конфликт с женщиной, упавшей на «зебре» Фото: скриншот видео из группы «БашДТП» | Видео: группа «БашДТП»

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе водитель автобуса вступил в конфликт с женщиной, упавшей на «зебре». Инцидент на дороге произошел 16 февраля в микрорайоне Сипайлово на улице Гагарина. Запись с видеорегистратора была опубликована в группе «БашДТП» «ВКонтакте».

На записи видно, как по дороге на небольшой скорости едет пассажирский автобус. По пешеходному переходу проезжую часть пересекает женщина. Она успевает преодолеть небольшой участок дороги прямо перед транспортным средством, но, видимо, спотыкается и падает на обочине. Тем временем автобус останавливается, из него выходит водитель. Он не торопиться поднять стоящую на коленях и отряхивающуюся от снега женщину. По жестам и телодвижениям становится ясно, что они спорят, выясняя, кто неправ в данной ситуации. Мужчина так и не помог ей встать на ноги, тогда как из салона вышли две женщины и помогли подняться пешеходу.