Определены соискатели Госпремии Башкортостана имени Хадии Давлетшиной

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Комиссия при Главе Башкортостна по присуждению Государственной премии республики имени Хадии Давлетшиной в области литературы и искусства для детей и юношества сообщает, что к участию в конкурсе на соискание Государственной премии Республики Башкортостан имени Хадии Давлетшиной в области литературы и искусства для детей и юношества 2017 года допущены следующие произведения:

Бикметова Рашида Шамуратовна (Рашида Бик), член Союза писателей РФ и РБ. «До Берлина!»: стихи и поэма для детей. – Уфа, Китап, 2015. – 40 с. «Любимый край, моя Отчизна!»: стихи, поэмы о Родине. – М., 2015.- 120 с. Представлена Централизованной системой детских библиотек города Уфы.

Ситдыкова Гузаль Рамазановна, писатель, переводчик. «Ҡолонсаҡ — арғымыҡ булыр бер саҡ»: стихи, сказки, рассказы. — Өфө, Китап, 2014. – 156 бит. («Планета детства»). Представлена Региональной общественной организацией «Союз писателей Республики Башкортостан».

Губайдуллина Фарзана Хайбулловна, член Союза писателей РФ и РБ. «Әсәйем ҡояш икән»: рассказы, стихи, сказки. — Өфө, Китап, 2011. – 220 бит. («Моя мама – солнышко»). «Дүртенсе мөғжизә»: стихотворения, сказки, рассказы, пьесы. — Өфө, Китап, 2015. — 244 бит. («Чертвертое чудо»). «Балалар әҙәбиәте антологияһы» I том: — Өфө, Китап, 2012. — 356 бит. («Антология детской литературы»). «Балалар әҙәбиәте антологияһы» II том: — Өфө, Китап, 2012. — 356 бит. («Антология детской литературы»). Представлена Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди РБ.

Тимерханов Илдус Хамитович, писатель, заместитель редактора общественно-политической газеты «Юлдаш» г.Дюртюли и Дюртюлинского района Республики Башкортостан. «Ут күҙ»: сказки. — Өфө, Китап, 2002. – 192 бит. («Жар-пожар»). «Тал-тирәктәр ҡуйынында»: сказка. — Өфө, Китап, 2006. – 172 бит. («Среди ив и тополей»). «Юлбарыҫлан»: сказки, рассказы. — Өфө, Китап, 2011. – 168 бит. («Юлбарыслан»). Представлен Центром развития творчества детей и юношества Дюртюлинского района.

Шафикова Гульчира Мазгаровна, писатель. «Йондоҙло хыял» (звукозапись в формате МР3): стихи и загадки для детей. – Өфө, БРСБС, 2016. – 1ч.40 мин. («Звездная мечта»). Представлена Мечетлинской межпоселенческой библиотечной системой.

Нугуманов Ринат Мударисович, писатель. «Әсәйгә бүләк»: воспоминания о детстве, рассказы. — Өфө, Китап, 2008. – 96 бит. («Подарок матери»). Представлен Общественным советом при Министерстве лесного хозяйства Республики Башкортостан.

Ягафарова Айсылу Шайхитдиновна, писатель. «А.С.Пушкин. Әкиәттәр»: перевод с русского на башкирский язык. — Өфө, Китап, 2007. – 260 бит. («А.С.Пушкин.Сказки»). Представлена администрацией Абзелиловского района.