В Башкирии выявят наиболее эффективные инициативы НКО

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Общественная палата Башкортостана приглашает социально ориентированные некоммерческие организации республики принять участие в конкурсе «Профессиональных достижений СО НКО РБ». Конкурс проводится с целью содействия профессиональному развитию организаций и стимулирования общественного участия в социально-экономическом развитии региона.

Деятельность организаций будет оцениваться в номинациях: «Лучшая программа», «Лучший проект», «Лучшая акция», «Лучший старт», «Лучший благотворительный проект», «Лучший сайт».

Достижения сотрудников НКО оценят по номинациям: «Профессионал в сфере управления», «Профессионал в сфере развития общественных связей», «Профессионал в сфере привлечения ресурсов», «Профессионал в сфере управления финансами», «Профессионал в сфере социальных услуг».

Заявки на участие принимаются до 15 марта на электронный адрес oprb2011@mail.ru. Консультации по участию в конкурсе осуществляет Аппарат Общественной палаты РБ: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95. Телефон: (347) 218-12-52.