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17 февраля Пятница

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Житель Башкирии пострадал при тушении загоревшегося холодильника

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии пострадал при тушении загоревшегося холодильника Фото: автор

Житель Башкирии пострадал при тушении загоревшегося холодильника Фото: автор

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана серьезно пострадал при тушении загоревшегося холодильника. В пресс-службе Главного управления МЧС России по РБ пояснили, что накануне на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 14.19 поступила информация о возгорании холодильника. Пожар начался в кухне двухкомнатной квартиры многоэтажного жилого дома на улице Космонавтов в селе Раевский Альшеевского района.

«63-летний мужчина при самостоятельном тушении огня получил термические ожоги I и II степени. Он госпитализирован в хирургическое отделение Раевской ЦРБ. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», — сообщили в ведомстве.

Пожар был потушен до прибытия пожарных расчетов.

Теги: пожар
 
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