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17 февраля Пятница

Уфа   °

В Уфе состоятся соревнования по шашкам среди спортсменов-инвалидов

СПОРТ

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов 21 февраля проведет соревнования по шашкам среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Шашечный турнир пройдет в зачет ежегодной XXVII спартакиады БРО ВОИ. Соревнования в первую очередь решают вопросы реабилитации, адаптации и интеграции людей с инвалидностью в общество. Они формируют общий позитивный настрой и пропагандируют здоровый образ жизни, привлекая участников к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

На турнир ожидается прибытие более 200 любителей шашек из разных районов и городов республики. Соревнования состоятся в здании БРО ВОИ по адресу: ул. Менделеева, 23.

Теги: инвалиды,шашки,БРО ВОИ
 
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