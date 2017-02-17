Башкирия станет первым субъектом с мультимедийным историческим парком «Россия — моя история»

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане ведется работа по созданию мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Программа реализована в Москве, и Башкортостан является первым субъектом, который решил перенять столичный опыт. В Уфе в здании ВДНХ планируется создать парк к лету этого года. Об этом сообщили накануне на расширенном заседании коллегии Министерства культуры РБ.

Как пояснила министр Амина Шафикова, данный проект призван знакомить с историей Отечества с древнейших времен до наших дней, в том числе и с историей Башкортостана. В дальнейшем организация таких парков планируется еще в 24 субъектах России.

В создании проекта принимают участие историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Каждый посетитель сможет почувствовать сопричастность к событиям истории своего Отечества. Знакомство с великими династиями, правящими страной более тысячи лет, легендарными победами, феноменальными прорывами в области культуры и искусства, науки и техники, подлинными героями и трагическими переломами в судьбе народа — таково предназначение проекта.

В историческом парке будут представлены все формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры. В подготовке экспозиции используются приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.