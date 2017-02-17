В Уфе котенка спасли из квартирного плена Фото: автор В Уфе котенка спасли из квартирного плена Фото: автор

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе котенка, закрытого на шесть дней в квартире, удалось спасти. Бурная активность пользователей соцсети, волонтеров группы поддержки домашних животных «Друг», а также оперативность журналистов республиканских изданий привели к тому, что котенка удалось спасти от неминуемой гибели.

Как рассказала агентству «Башинформ» волонтер Юлия, после клича в соцсети быстро удалось отыскать хозяина квартиры. «Он приехал, открыл дверь. Котенка выпустили в подъезд. Животное выглядело истощенным и напуганным. Соседка сказала, что он с воскресенья, с 12 февраля, начал мяукать», — сообщила волонтер.

Девушка добавила, что котенок, испугавшись толпы собравшихся людей, убежал. Теперь его по всему дому и во дворе ищут, чтобы накормить и отвезти к ветеринару на обследование.

Мужчина, открывший дверь квартиры, не стал комментировать случившееся.

Как сообщало агентство «Башинформ», животное оказалось запертым в квартире по улице Кольцевой. Соседи обратились в «Службу спасения 112» и вызвали участкового.