Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.15 ↑

EUR 60.65 ↓

17 февраля Пятница

Уфа   °

В Уфе может появиться улица Доктора Лизы

ОБЩЕСТВО

В Уфе может появиться улица Доктора Лизы Фото: Администрация г. Уфы

В Уфе может появиться улица Доктора Лизы Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе продолжается прием вариантов названий для новых улиц, расположенных в Калининском районе, в районе Федоровки и Самохваловки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, на сегодняшний день поступило 150 вариантов названий.

Помимо лиричных названий — Лазоревая, Жемчужная, Ягодная, Пасхальная, Счастливая, Сиреневый бульвар, Весенний проезд, горожане предлагают назвать улицы в честь погибшего в Турции посла Андрея Карлова, писателя Сергея Довлатова, врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, больше известной как Доктор Лиза, а также посвятить их Олимпиаде в Сочи, саммитам ШОС и БРИКС, городу-побратиму Уфы — Астане.

Для того чтобы не предлагать уже имеющиеся названия, рекомендуется сверять свои варианты со «Списком наименований улиц городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Предложения принимаются по электронной почте ufakalina2017@yandex.ru до 20 февраля включительно.

Теги: названия улиц
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть