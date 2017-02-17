Уфимские стартаперы в Альметьевске будут презентовать свои инновационные проекты экспертам и инвесторам

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирский стартап-акселератор https://www.way2innovations.ru«Путеводитель по инновациям»[/a] и Самарский региональный центр инноваций «StartupSamara» организуют для уфимских инноваторов и предпринимателей Автобус стартапов по маршруту «Уфа — Альметьевск — Уфа» для участия в Региональной сессии практического консалтинга (27 февраля) и Open Innovations Startup Tour (2-3 марта).

Как отметили организаторы, на протяжении всей поездки участники смогут пообщаться друг с другом, потренировать питч (краткую презентацию) своего проекта и получить обратную связь от экспертов и других стараперов.

К участию приглашаются технологические предприниматели, руководители малого бизнеса в сфере высоких технологий, научные сотрудники вузов и научных учреждений, представители организаций инновационной инфраструктуры, инноваторы и изобретатели, активные студенты бакалавриата и магистратуры.

Подать заявку на участие в Open Innovations Startup Tour можно до 19 февраля на сайте startup-tour.ru. Программа OIST в Альметьевске: startup-tour.ru/ru/city/8.

Справка. Региональные сессии практического консалтинга (РСПК) — это интенсивы Российской венчурной компании (РВК), на которых начинающие предприниматели получают базовые знания для развития и коммерциализации своих проектов. В рамках РСПК команды готовят свои проекты для презентации экспертному сообществу и инвесторам, а также получают практические консультации по интенсивному развитию своих проектов. Содержание программы РСПК отражает требования к оценке и подготовке проектов к Open Innovations Startup Tour. Оператор РСПК: StartupSamara при поддержке «Путеводителя по инновациям».

Open Innovations Startup Tour (OIST) — самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Инициатива по созданию проекта принадлежит Фонду «Сколково» и РВК, поддержана ведущими институтами развития и одобрена Правительством Российской Федерации.

Лучшие команды стартап-тура попадут в полуфинал конкурса Startup Village Фонда «Сколково», где смогут побороться за денежные призы в размере 3, 2 и 1 млн рублей. 10 команд-финалистов Startup Village примут участие в очном отборе в корпоративные акселераторы GenerationS от РВК. Финал Open Innovations Startup Tour состоится в рамках форума «Открытые инновации» в октябре 2017 года.

Бизнес-акселератор «Путеводитель по инновациям» — крупнейшая региональная программа ускоренного развития инновационных проектов и новых технологических бизнесов, а также интенсивного обучения их авторов. Программа проводится в Башкортостане с 2015 года. В программе могут участвовать авторы инновационных проектов любых стадий и отраслевой направленности, реализуемых на территории республики. С 2016 года программа проводится при поддержке ключевых федеральных игроков инновационной экосистемы — Российской венчурной компании, Фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив, Фонда содействия инновациям, а также организаций региональной инновационной инфраструктуры.

Получить более подробную информацию и записаться на Автобус стартапов можно у менеджера стартап-акселератора «Путеводитель по инновациям»: 8-927-921-75-21. Электронная почта: ishkuvatova.di@yandex.ru.