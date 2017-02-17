В Уфе за «Музыкальную сборную России» сыграет Александр Рамм
УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан продолжает сотрудничество с Санкт-Петербургским Домом музыки. 25 февраля в рамках проекта «Музыкальная сборная России» для уфимцев выступит лауреат Международного конкурса имени Чайковского (2015), виолончелист Александр Рамм.
В программе — концерт для виолончели с оркестром и «Энигма-вариации» известного английского композитора XIX-XX столетий Эдуарда Элгара.
«Благодаря меценатам, почитателям классической музыки — семье Schreve (Амстердам) и Елене Лукьяновой (Москва), с 2011 года Александр Рамм играет на замечательном инструменте кремонского мастера Gabrielle Jebran Yakoub», — рассказала пресс-секретарь НСО Эльмира Ижболдина.
За пультом — главный дирижер оркестра Раушан Якупов. Концерт состоится в Государственном концертном зале «Башкортостан», начало в 18.00.