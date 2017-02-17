Неудачная выходка жителя Башкирии стоила жизни двоим пенсионерам Фото: Андрей Старостин Неудачная выходка жителя Башкирии стоила жизни двоим пенсионерам Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Неудачная выходка жителя Башкирии стоила жизни двоим пенсионерам. Республиканский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Стерлитамака по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

В ноябре прошлого года молодой человек, проживавший на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в съемной квартире, решил, что он неудачник. Облив диван растворителем, он поджег его. Парень и его гость спаслись. После тушения пожара в квартире на пятом этаже были найдены тела жильцов — 65-летнего мужчины и 64-летней женщины. Остальных жителей удалось своевременно эвакуировать. В результате судебно-медицинского исследования была установлена причина гибели людей — пенсионеры отравились угарным газом, проникшим в их квартиру с четвертого этажа.

Всего было проведено шесть экспертиз, в том числе судебно-психиатрическое исследование обвиняемого. Специалисты признали его вменяемым. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.