В Уфе отказавшимся от курения обещают подарить абонементы в тренажерный зал Фото: Андрей Старостин В Уфе отказавшимся от курения обещают подарить абонементы в тренажерный зал Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе тем, кто откажется от курения, обещают подарить абонементы в тренажерный зал, а сигареты курильщиков — обменять на упаковку молока или сока. Акцию, побуждающую людей бросить курить, придумали общественники — Благотворительный фонд «Дарфонд».

«Россия — одна из стран, в которой курят большое количество граждан. Кто-то начинает курить со школьной скамьи, кто-то в более старшем возрасте. Между тем курение является одной из причин ранней смертности населения. Мы призываем приходить к нам и менять сигареты на свежее молоко, а тем, кто хочет отказаться от курения, мы будем дарить бесплатные месячные абонементы в один из тренажерных залов Уфы. Количество подарков ограничено, стоит поторопиться. Мы верим, что наша страна может стать настоящей спортивной державой», — обратился к потенциальным участникам акции представитель фонда Руслан Бадретдинов.

Решившие избавиться от пагубной привычки могут прийти по адресу: ул. Кольцевая, 65, корп. 3, оф. 415.