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17 февраля Пятница

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В Уфе пройдет турнир по кикбоксингу памяти Дмитрия Купцова

СПОРТ

В Уфе пройдет турнир по кикбоксингу памяти Дмитрия Купцова Фото: пресс-служба МОП

В Уфе пройдет турнир по кикбоксингу памяти Дмитрия Купцова Фото: пресс-служба МОП

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В преддверии Дня защитника Отечества, 17 и 18 февраля, в Уфе пройдет республиканский юношеский турнир по кикбоксингу памяти воина-интернационалиста, депутата Государственного Собрания РБ Дмитрия Купцова. Планируется, что в соревновании примут участие 160 спортсменов в возрасте от 8 до 12 лет.

Задача турнира – популяризация и развитие кикбоксинга в Башкортостане.

«Дмитрий Николаевич Купцов запомнился как один из ярких и активных политических деятелей. Он оставил неизгладимый след в сердцах молодых политиков. Большая работа проводилась им по военно-патриотическому воспитанию молодежи республики, он уделял внимание молодым политикам, подготовке кадров для законотворческой и общественной работы», — отметила член Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ Елена Арямнова.

Члены МОП учредили для участников турнира свой приз — «За лучшую технику». Победители турнира будут награждены медалями.

Теги: кикбоксинг,память
 
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