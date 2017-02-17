Старики стали реже бывать в поликлиниках, а госпитализировать их стали чаще - эксперты Фото: Олег Яровиков Старики стали реже бывать в поликлиниках, а госпитализировать их стали чаще - эксперты Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Ежегодное число посещений врача пожилыми людьми в стране сократилось на четверть. При этом количество стариков, которые оказываются в стационаре, напротив, выросло. Эксперты объясняют эту ситуацию снижением доступности медицинской помощи. Пожилым людям сложно попасть к врачу-специалисту, в результате заболевания выявляются в запущенной форме и не подлежат амбулаторному лечению, сообщают «Известия».

Ежегодное число посещений врача пожилыми людьми в 2015 году по сравнению с 2011-м сократилось на 26,3 процента. Одновременно с этим число госпитализаций среди них выросло на 7,5 процента. К такому выводу пришли эксперты фонда независимого мониторинга «Здоровье», проанализировав данные Росстата.

По мнению директора фонда, члена Общественной палаты РФ Эдуарда Гаврилова, сложившаяся ситуация стала следствием оптимизации сети медицинских учреждений. Часть поликлиник и больниц была ликвидирована без учета возрастного состава населения и транспортной инфраструктуры.

В ходе проверки Счетной палаты РФ в 2014 году выяснилось, что 17,5 тысячи населенных пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 тысяч расположены на расстоянии свыше 20 км до ближайшего врача. При этом объем платных медуслуг в том же году вырос более чем на 20 процентов.

По данным фонда «Здоровье», в 2015 году из 36 млн пожилых людей профилактические медицинские осмотры прошли только 6,1 млн, или 16,9 процента. В то время как норматив по охвату населения диспансеризацией составлял 23 процента.

Статистика Минздрава еще скромнее. По словам главного гериатра Ольги Ткачевой, диспансеризацию ежегодно проходит около 5,5 млн пожилых людей — 25 процентов от общего числа прошедших диспансеризацию.