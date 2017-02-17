Мэрия города и «Уфаводоканал» прокомментировали участившиеся случаи коммунальных аварий Фото: группа «БашДТП», Ксения Калинина, администрация Уфы





















Мэрия города и «Уфаводоканал» прокомментировали участившиеся случаи коммунальных аварий Фото: группа «БашДТП», Ксения Калинина, администрация Уфы

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В мэрии Уфы и МУП «Уфаводоканал» прокомментировали участившиеся случаи коммунальных аварий. Вода стала активно пробиваться из-под земли с осени прошлого года. Агентство «Башинформ» подготовило подборку самых резонансных коммунальных аварий, произошедших в столице республики за шесть месяцев — с сентября 2016 года по февраль 2017 года.

В сентябре из-за коррозии прорвало трубу на улице Чернышевского.

В октябре дважды, но на разных участках, появлялась течь в стальной трубе диаметром 100 мм в микрорайоне Сипайлово на улице Гагарина.

В ноябре точечная коррозия металлической трубы произошла на улице Сельской Богородской в районе ТЭЦ. Вода разлилась на четыре полосы проезжей части. В этом же месяце шесть жилых домов остались без воды из-за прорыва водопроводной трубы. ЧП произошло в микрорайоне Зеленая роща. Также в ноябре из-за утечки воды на трубопроводе в микрорайоне Затон было снижено давление подачи холодного и горячего водоснабжения. В этот злополучный для уфимцев месяц рядом с жилым домом 193/2 на улице Интернациональной припаркованный автомобиль провалился под землю и исчез. Возможной причиной случившегося называли технологическое повреждение на трубопроводе.

В декабре прорвало канализацию на улице Златоустовской. На улице Пушкина, 106, в декабре зафиксирована утечка из стальной трубы диаметром 500 мм. Ее устраняли три бригады МУП «Уфаводоканал». На пересечении улиц Коммунистической и М. Карима устраняли последствия коммунальной аварии — произошла утечка воды из колодца на трубопроводе холодного водоснабжения. В результате без холодной воды остались девять жилых домов.

В январе 2017 года произошло повреждение напорного канализационного коллектора диаметром 600 мм на улице Сельской Богородской.

В феврале только за одну неделю произошло несколько «потопов». 11 февраля повредился магистральный трубопровод на улице Губайдуллина. 14 февраля около дома №10 на улице Уфимское шоссе была зафиксирована утечка из водопровода диаметром 500 мм, из-за чего без воды временно остались 27 домов. Этой же ночью прорвало трубу на улице Коммунаров. И сегодня, 17 февраля, на улице Коммунаров забил «фонтан» из колодца, а также затопило улицу Вологодскую.

В столичной администрации и МУП «Уфаводоканал» прокомментировали участившиеся случаи коммунальных аварий в городе.

«На сегодняшний день износ сетей водоснабжения и водоотведения в Уфе составляет 70-75 процентов. Аналогичные показатели в крупных городах соседних регионов. По стране средний показатель износа сетей водоснабжения и водоотведения в 2016 году превысил отметку в 65 процентов. Однако стоит отметить, что износ сетей — показатель теоретический и складывается на основе возраста трубы. Нормативный срок эксплуатации стальной трубы — 20 лет. Уже с 21 года службы она попадает в «группу риска» и пополняет статистику по износу системы водоснабжения города. На практике же такие трубы могут служить и дольше, — рассказала начальник пресс-службы администрации города Рената Салахова. — Решение о необходимости замены принимается исходя из срока эксплуатации сетей, количества утечек и по результатам обследований».

В мэрии подчеркнули, что в целом по региону отмечаются значительные недоремонты сетей с конца 80-х по начало 2000-х годов.

«Однако даже в таких условиях, городские службы делают все необходимое для стабильного жизнеобеспечения города. А в случае, если нештатная ситуация все же возникает, городские службы реагируют на нее и устраняют последствия в предельно сжатые сроки. В частности, среднее время реагирования на нештатную ситуацию в городе сегодня составляет 15 минут», — отметила Рената Салахова.

У МУП «Уфаводоканал» есть собственная лаборатория исследования сети, оснащенная специальным оборудованием для обследования трубопровода и выявления скрытых утечек на городских коммуникациях. Именно эта лаборатория помогает определить «тонкие» участки труб, чтобы служба эксплуатации могла среагировать и принять предупредительные меры по ремонту. В мэрии привели данные статистики: за 2014 год было обследовано 33,1 км сетей, обнаружено и заранее устранено 186 так называемых «тонких мест» в трубах. В 2015 году обследовано 41,2 км сетей и найдено 279 потенциальных утечек. За 11 месяцев 2016 года — 75,1 км сетей и 329 утечек.

«На поверхность в городе выходит в среднем 10-12 утечек разного масштаба в сутки, в то время как около десятка лет назад их насчитывалось около 30 в одном только районе Уфы», — подытожили в администрации города.

В свою очередь, менеджер по связям с общественностью МУП «Уфаводоканал» Мария Шерекина отметила, что основная причина последних аварий на сетях — это подвижки грунтов из-за температурных перепадов.

«Трехнедельные морозы в Уфе сменились относительным потеплением. В таких случаях происходит движение грунтов, в результате чего труба может переломиться.

Водопровод в Уфе находится в технически исправном состоянии, его износ составляет 75 процентов, что аналогично общероссийским показателям состояния коммунальных сетей», — сообщила Мария Шерекина.

МУП «Уфаводоканал» эксплуатирует централизованную систему холодного водоснабжения города протяженностью более 1700 км и водоотведения — более 900 км сетей. Ежегодно на баланс предприятия поступает в среднем 50 км бесхозных сетей, водопроводов районов новой застройки, трубопроводов ведомственных зданий. Такая инфраструктура требует постоянного, круглогодичного проведения регламентных работ. Ежегодно на предприятии составляется План капитального ремонта, который включает график замены участков трубопровода водоснабжения, канализации и запорной арматуры.