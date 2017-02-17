Сотрудники ГИБДД подарили уфимским пенсионерам эксклюзивные сумки Фото: МВД по РБ



Сотрудники ГИБДД подарили уфимским пенсионерам эксклюзивные сумки Фото: МВД по РБ

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Сотрудники ГИБДД подарили уфимским пенсионерам эксклюзивные сумки. Уникальные светоотражающие авоськи были специально сшиты для пожилых людей воспитанниками башкирской гимназии из Белебея.

«Всего за час пребывания на центральном рынке обладателями ярких подарков стали около десятка пенсионеров. Теперь они не только обладатели эксклюзивных сумок с красивыми узорами ручной работы, оформленными светоотражающей лентой, но и самые заметные в темноте для водителей люди», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Дорожные полицейские считают, что такие акции напомнят гражданам о взаимоуважении. Самое главное — они помогут избежать несчастных случаев на дорогах.