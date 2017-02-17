УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет вечер памяти народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. 27 февраля в Доме актера любители поэзии соберутся на вечер, посвященный 85-летнему юбилею башкирского классика. По словам организатора и режиссера мероприятия Хурматуллы Утяшева, инициатива проведения вечера принадлежит детям поэта — известному башкирскому художнику, педагогу Башкирской художественной гимназии №2 Азамату Гарипову и музыканту, педагогу Гульнар Гариповой. Автор сценария — Зухра Буракаева.

На вечере выступят народные поэты Башкортостана Равиль Бикбай и Кадим Аралбай. Народные песни прозвучат в исполнении кураистов, народных артистов РБ Азата Аиткулова и Роберта Юлдашева, певицы Аиды Мазитовой. Песни на стихи Рами Гарипова исполнят заслуженная артистка РБ Саида Ильясова, заслуженный артист РБ Азат Зиганшин, бард и актер Артур Кабиров, Айгиз Ханов с этно-группой «Йатаган», Гальсар Байгускарова. В программе вечера также выступление этно-рок группы «Аргымак».

Стихи поэта будут читать актеры Башкирского театра им. М. Гафури — народная артистка СССР Гюлли Мубарякова, народная артистка РБ Светлана Хакимова, Фиргат Гарипов, Руслан Хайсаров и учащиеся Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 им. Р. Гарипова. Вечер проведут народные артисты РБ Сара Буранбаева и Хурматулла Утяшев.

В фойе зрители смогут ознакомиться со стендами Литературного музея и Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди, посвященными жизни и творчеству Рами Гарипова. Будет организована продажа нового поэтического сборника поэта и дневников школьных лет.

Вечер пройдет под эгидой Союза театральных деятелей Башкортостана.