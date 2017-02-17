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УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Международный день родного языка сотрудники БСТ отметят в национальной одежде. В течение дня на главном телеканале республики выйдут в эфир программы, посвященные родному языку и культуре народов Башкортостана.

Ведущие программ оденутся в национальные костюмы и в костюмы с элементами народных мотивов. «Говорят, что человек проживает столько жизней, сколько знает языков. Можно сказать, что сотрудники БСТ проживают несколько жизней. Коллектив канала — многонациональный, практически каждый журналист может общаться на нескольких языках. Выезжая на съемки, особенно в дальние районы республики с компактным проживанием башкирского, татарского, марийского или чувашского народов, журналисты изучают основные фразы на языке того или иного народа. Это упрощает общение, помогает в работе», — говорит главный редактор студии телевидения Гузель Хасанова.

21 февраля в эфире телеканала пройдет культурный марафон. Проекты «Салям», «Счастливый час», «Бахетнама», «Телецентр», «Интервью» превратятся в площадки для обсуждения вопросов интеграции культур, изучения родных языков. Известный в Уфе шоумен, участник интерактивного проекта БСТ «Учим башкирский язык» Селестин Жульен расскажет о продвижении национальной культуры в молодежных субкультурах. Селестин активно сотрудничает с этно-группами. Так, прямо во время съемок программы на БСТ родился уникальный башкирско-грузинско-мадагаскарский музыкальный проект.

Поклонники этнической музыки смогут увидеть на канале эксклюзивные записи песен народов Башкортостана. Также в эфире будут размещены межпрограммные ролики на разных языках.

БСТ — единственный в Башкортостане телеканал, где кроме государственных языков субъекта — русского и башкирского, звучит речь на татарском, украинском, марийском, чувашском, удмуртском и других языках народов республики. Канал производит программы о фольклоре, истории, культурном наследии, творчестве разных народов. «Это мы», «Орнамент», «Учим башкирский язык» и другие проекты неоднократно становились победителями республиканских и российских конкурсов, фестивалей.