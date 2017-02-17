Журнал «Бельские просторы»: «Уфа теряет «шляпы» и «капюшоны»

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Февральский номер журнала «Бельские просторы» открывается подборкой стихотворений Рами Гарипова «Мы – люди!..». Рами Гарипов жил, как поэт, и погиб, как поэт, – в расцвете лет от разрыва сердца. И, наверное, поэтому до сих пор – хотя прошло 40 лет со дня его смерти – у него так мало хороших переводов на русский язык: соответствовать его уровню очень трудно. Подборка, посвященная 85-летию Гарипова, – это лучшие переводы разных авторов, стихи, передающие чувства и настроения, душу великого поэта.

О поэзии и силе личности Рами Гарипова размышляет поэтесса Лариса Абдуллина в статье «Я дышала его творчеством».

Хирург по образованию Ким Федоров представляет на читательский суд интересную прозу, основанную на воспоминаниях его родственника, – «Рассказы дяди Игнатия». Действие происходит в первой половине ХХ века. Удивительные бытовые подробности, описанные К. Федоровым, будут интересны многим.

К 180-летию гибели Пушкина приурочена публикация фантасмагорической повести «Кумбинация» Е. Варкан.

Впервые на русском публикуется третья часть исторического романа «Кинзя» Гали Ибрагимова.

О нашем известном земляке, классике русской литературы В. Маканине вспоминает Ф. Хазипова в материале «Счастье пишущего человека».

В статье «Уфа теряет «шляпы» и «капюшоны» Светлана Семенова рассказывает о старинных уфимских домах. Оказывается, раньше на уфимских крышах можно было встретить не только «летучих мышей», но и «барышень, делающих реверанс», а во всем были «виноваты» чердачные окна. Где еще можно полюбоваться на «хрюшкин глаз» и «сидящую собаку» – читатель узнает из февральского номера журнала «Бельские просторы».

В рубрике «Галерея» публикуется уникальные фотографии офицера советской армии, выполнявшего интернациональный долг в Демократической республике Афганистан. Фотографии публикуются впервые. Афганистан 80-х, увиденный советскими военнослужащими, – теперь открыт и для читателей «Бельских просторов». «Галерею» предваряет материал А.С. Русакова «Дембельский» альбом генерала».

«Почему?» – так называется стихотворение Зайнаб Биишевой, предложенное на IX Республиканский конкурс поэтического перевода, который вновь объявляет журнал «Бельские просторы». Стихотворение и подстрочный перевод произведения желающие попробовать свои творческие силы найдут в февральском номере.

Быть в курсе культурных событий помогут традиционные рубрики журнала «Круг чтения» и «Дайджест», а для юных читателей редакция подготовила «Классный журнал» и кроссворд для всей семьи.