В Уфе простились с видным государственным и общественным деятелем Даниром Узбековым

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

15 февраля 2017 года на 81-м году ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Данир Камалитдинович Узбеков.

Д.К. Узбеков родился 2 ноября 1936 года в деревне Большеабишево Хайбуллинского района Башкирской АССР. После окончания Темясовского педагогического училища трудовую деятельность начал учителем Кадыршинской семилетней школы Матраевского района. После службы в армии работал учителем Янтышевской семилетней школы Хайбуллинского района, затем ответственным секретарем Хайбуллинской районной газеты. После окончания Ленинградской Высшей партийной школы Д.К. Узбеков по направлению Башкирского обкома КПСС работал редактором Белокатайской районной газеты, затем заведующим отделом пропаганды и агитации Белокатайского райкома КПСС, с 1969 по 1982 — старшим референтом отдела культуры, просвещения и здравоохранения Совета Министров Башкирской АССР.

В 1982-1998 годах Д.К. Узбеков возглавлял архивное ведомство Башкортостана. С 1982 по 1991 год трудился начальником Архивного управления при Совете Министров Башкирской АССР, с 1991 по 1995 год — председателем Комитета по делам архивов Совета Министров Башкирской АССР, с 1995 по 1998 год — председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по делам архивов.

Благодаря умелой организации работы коллектива в короткие сроки заметно улучшилась материально-техническая база архивов, сформировалась нормативно-правовая база, активизировалась научно-издательская деятельность. Был подготовлен и издан целый ряд сборников документов о важнейших периодах истории Башкортостана. Многие из них удостоены премий и дипломов на конкурсах научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии.

За многолетний и плодотворный труд Данир Камалитдинович награжден Почетной грамотой Федеральной архивной службы России, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БАССР. Ему присвоены звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан».

Светлая память о Данире Камалитдиновиче Узбекове — профессионале, талантливом руководителе, скромном и замечательном человеке — навсегда сохранится в наших сердцах.

Некролог подписали Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, другие государственные и общественные деятели республики.