В Уфе пройдет выставка-фестиваль «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры» Фото: Олег Яровиков В Уфе пройдет выставка-фестиваль «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры» Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 29 по 31 марта в Уфе пройдет IV выставка-фестиваль «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры». Организаторы выставки – Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Министерство культуры РБ, Госкомитет республики по торговле и защите прав потребителей.

В выставке примут мастера декоративно-прикладного искусства, производители и продавцы сувенирной продукции, художники, скульпторы. На экспозиции представят разнообразные изделия народных художественных промыслов, сувенирную продукцию, эксклюзивную авторскую мебель, национальную одежду.