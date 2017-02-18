Уфимские технодайверы совершили погружение в подводной части Ординской пещеры в Пермском крае Фото: Рустам Сиразетдинов



Уфимские технодайверы совершили погружение в подводной части Ординской пещеры в Пермском крае Фото: Рустам Сиразетдинов

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимские технодайверы совершили погружение в подводной части Ординской пещеры, которая находится в Пермском крае и является самой протяженной подводной гипсовой пещерой России. Об этом сообщает региональное отделение Русского географического общества. Вместе со своими пермскими коллегами они погружались в отдаленные коридоры пещеры. Как отметили сами участники экспедиции, именно в это время съемки уникальной пещеры проводила группа японского телеканала NHK. Содействие им обеспечивали более тридцати российских дайверов, приехавших не только из краевого центра, но и из Москвы, Владимира, Екатеринбурга, Йошкар-Олы и других регионов.

Также участники экспедиции из Уфы посетили самую протяженную в Европе ледяную пещеру — Кунгурскую. Грот является старейшим подземным музеем России — экскурсии в Кунгурскую пещеру проводились еще в начале прошлого века.

Экспедиция Уфа-Кунгур-Орда-Уфа была организована Башкирским спутниковым телевидением, «Русским Радио» и компанией «Независимость».