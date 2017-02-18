В Башкирии школьники вышли на прогулку и не вернулись

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Полиция разыскивает школьников из Благовещенска, пропавших 15 февраля. 14-летний Евгений Фазылов и 13-летняя Диана Аюпова вместе ушли из дома на прогулку и до сих пор их местонахождение неизвестно. Сообщается, что ранее подросток уже уходил их дома.

Приметы Евгения Фазылова: волосы темные короткие, брови черные, лицо немного вытянутое. Был одет: темно-синяя куртка с коричневыми вставками по бокам, шапка черная вязанная с помпоном, синие джинсы, синие кроссовки.

Приметы Дианы Аюповой: волосы светлые ниже плеч, брови светлые, глаза голубые. Была одета: ярко-синяя куртка, черная шапка, синие джинсы, при себе имела рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей просят обратиться в Отдел МВД России по Благовещенскому району по телефонам: 8(34766) 2-25-04, 8965 6669949.