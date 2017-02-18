В Башкирии набирают игроков в следж-хоккейный клуб «Башкирские пираты» Фото: https://vk.com/sledgehockey В Башкирии набирают игроков в следж-хоккейный клуб «Башкирские пираты» Фото: https://vk.com/sledgehockey

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе следж-хоккейный клуб «Башкирские пираты» объявляет набор игроков в команду. Клуб создан на базе ХК «Салават Юлаев» для социальной реабилитации инвалидов и привлечения их к спорту высших достижений. Игроки обеспечиваются необходимой экипировкой и оборудованием, выплачивается стипендия, иногородних игроков могут разместить в Уфе. Имеется перспектива попадания в Национальную Сборную России по следж-хоккею,

Приглашаются мужчины в возрасте от 15 до 35 лет с нарушениями двигательной функции нижней части тела: ампутацией, церебральным параличом, потерей мышечной активности ног, нарушенной подвижностью суставов, дефектом коленного сустава, укорочением нижней конечности.

Более подробную информацию можно найти в официальной группе команды «ВКонтакте». Телефон 8-987-090-70-48.

Справка. Следж-хоккейный клуб «Башкирские пираты» создан в октябре 2015 года на базе ХК «Салават Юлаев» при поддержке РОО «Объединенная федерация хоккея Башкирии». Следж-хоккей является аналогом традиционного хоккея с шайбой. Его отличие в том, что игроки сидят в санях, вооруженные двумя короткими клюшками. Одним концом клюшки спортсмены ведут шайбу, а другим концом, с металлическими шипами, отталкиваются ото льда. Занятия хоккеем-следж дают инвалидам возможность не просто поддержать свое здоровье и интегрироваться в полноценную повседневную жизнь, но и повысить социальный статус, достичь успехов в паралимпийском спорте. В программу Зимних Паралимпийских игр этот вид спорта включен с 1994 года.