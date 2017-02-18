В Башкирии обнаружена иномарка, угнанная в прошлом году в городе Иваново

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии обнаружен автомобиль«Хонда CR-V», угнанный в прошлом году в городе Иваново. Житель республики приобрел ее по объявлению на сайте «Авито».

Выяснилось, что идентификационный номер у машины был перебит, паспорт технического средства подделан. Также установлено, что иномарка числится в розыске, как угнанная в ноябре прошлого года в городе Иваново. В настоящее время идет процесс возвращения ее законному владельцу. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела

По данным МВД по РБ, жертвами подобных преступлений при покупке автомашин стали жители Янаульского и Дюртюлинского районов, а также Уфы и Нефтекамска.