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18 февраля Суббота

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Уфимец Антон Бабиков - чемпион мира по биатлону в составе эстафетного квартета России

СПОРТ

Уфимец Антон Бабиков - чемпион мира по биатлону в составе эстафетного квартета России Фото: www.rusbiathlon.ru

Уфимец Антон Бабиков - чемпион мира по биатлону в составе эстафетного квартета России Фото: www.rusbiathlon.ru

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская эстафета 4х7,5 км. Сборная России, в которую вошли уфимец Антон Бабиков, а также Алексей Волков, Максим Цветков и Антон Шипулин, завоевала золотые медали.

Серебряные медали у французов. Бронзовые награды достались сборной Австрии.

Теги: биатлон,чемпионат мира
 
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