Уфимец Антон Бабиков - чемпион мира по биатлону в составе эстафетного квартета России Фото: www.rusbiathlon.ru
Уфимец Антон Бабиков - чемпион мира по биатлону в составе эстафетного квартета России
Уфимец Антон Бабиков - чемпион мира по биатлону в составе эстафетного квартета России Фото: www.rusbiathlon.ru
УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская эстафета 4х7,5 км. Сборная России, в которую вошли уфимец Антон Бабиков, а также Алексей Волков, Максим Цветков и Антон Шипулин, завоевала золотые медали.
Серебряные медали у французов. Бронзовые награды достались сборной Австрии.