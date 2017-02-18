Рустэм Хамитов поздравил биатлониста Антона Бабикова с победой в эстафете на чемпионате мира по биатлону

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

18 февраля Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в телефонном разговоре поздравил российского биатлониста, уфимца Антона Бабикова с победой в эстафете в составе мужской сборной на чемпионате мира, проходящем в австрийском Хохфильцене.

Руководитель республики отметил, что во время встречи весной 2016 года пожелал спортсмену стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Успехи Антона Бабикова на Кубке мира по биатлону – первый шаг к воплощению этой мечты.

Рустэм Хамитов сказал, что смотрел эстафету по телевизору и вместе с российской сборной рад этой победе. Он передал наилучшие пожелания всем тренерам и подчеркнул, что обязательно встретится с биатлонистом по его возвращении.

Напомним, что 18 февраля в эстафете в рамках чемпионата мира по биатлону мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина одержала победу, преодолев четыре этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут 15 секунд. Второе место – у Франции, третье – у Австрии. Тем самым россияне вышли в лидеры в общем зачёте этой дисциплины на Кубке мира.