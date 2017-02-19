В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов Фото: Эльмира Сабирова







В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов Фото: Эльмира Сабирова

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова, Лейла Аралбаева/.

В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов. Это произошло 18 февраля около десяти часов вечера в связи с задымлением первого подъезда дома по адресу: ул. Бакалинская, 68/6.

В настоящее время дом обесточен. На месте работают три пожарных расчета, подъехала скорая помощь, сообщают очевидцы. По предварительной информации, источник задымления находится на 9-10 этаже.

Возможно, причиной послужило замыкание электропроводки, говорят эвакуированные жильцы. Среди них много семей с детьми. Эту ночь им приходится проводить у родственников.