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19 февраля Воскресенье

Уфа   °

В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов

Фото: Эльмира Сабирова

В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов

Фото: Эльмира Сабирова

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова, Лейла Аралбаева/.

В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов. Это произошло 18 февраля около десяти часов вечера в связи с задымлением первого подъезда дома по адресу: ул. Бакалинская, 68/6.

В настоящее время дом обесточен. На месте работают три пожарных расчета, подъехала скорая помощь, сообщают очевидцы. По предварительной информации, источник задымления находится на 9-10 этаже.

Возможно, причиной послужило замыкание электропроводки, говорят эвакуированные жильцы. Среди них много семей с детьми. Эту ночь им приходится проводить у родственников.

Теги: Пожар,эвакуация жителей
 
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