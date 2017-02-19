В Уфе опубликован график уборки дворов на 20 февраля Фото: Администрация г.Уфы
В Уфе опубликован график уборки дворов на 20 февраля
В Уфе опубликован график уборки дворов на 20 февраля Фото: Администрация г.Уфы
УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворов от снега с применением специализированной техники на 20 февраля.
В Ленинском районе работы по уборке снега во дворах проведут на ул. Красина, 19; ул. Ленина, 31/33; ул. Летчиков, 4/3; ул. Чернышевского, 14.
В Кировском районе комплексная очистка дворовых территорий состоится завтра по следующим адресам:
ул. Караидельская, 48; ул. Коммунистическая, 46а; ул. Пушкина, 74а, 74в; ул. Окт.революции, 72, 72/2, 72/3; ул. Кирова, 44; ул. Авроры, 11/2; ул. С.Перовской, 25/2.
В Советском районе очистка снега с применением спецтехники запланирована на проспекте Октября, 8/1, 11/3, 22/2, 49; ул. Революционная, 90; ул. Запотоцкого, 21; ул. Цюрупы, 108/1; ул. Владивостокская, 13; ул. С.Злобина, 5, 5/3, 34/2.
В Демском районе работы по уборке снега во дворах проведут на ул. Магистральная, 4, 6; ул. Дагестанская, 7, 9, 9/1; ул. Ухтомского, 30/1, 30/2; ул. Левитана, 22.
В Калининском районе аналогичные работы проведут на ул. Первомайская, 40, 56, 58/2, 79, 81; ул. Интернациональная, 171/1, 173/1; ул. Плеханова, 1, 3, 5; ул. Татышлинская, 6, 6а; ул. Т.Янаби, 53, 53/1, 65/1, 65/3; ул. Победы, 11.