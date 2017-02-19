На уфимском ипподроме «Акбузат» за приз Рангоута боролись лучшие рысаки Фото: ипподром «Акбузат» На уфимском ипподроме «Акбузат» за приз Рангоута боролись лучшие рысаки Фото: ипподром «Акбузат»

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском международном ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялся очередной беговой день с розыгрышем традиционных, орловских и открытых призов.

Центральным событием стал розыгрыш приза Рангоута для рысаков четырехлетнего возраста на дистанции 2400 метров, считающейся одной из самых сложных.

Сразу же со старта лидерство захватил гнедой жеребец Дакар Лок, которым управляла представитель известной династии ‑ наездница Лиза Матусевич.

Совсем рядом держатся Эстафета Син с Екатериной Евсеевой и Шериф Син с Ксенией Морозовой, предпринимавшие постоянные попытки изменить ситуацию.

Вскоре Шерифу Сину удалось совсем близко подойти к лидеру, однако Дакар Лок увеличил скорость и сохранил преимущество. Отчаянная борьба продолжалась вплоть до последних метров дистанции. Уже на финишной прямой на второе место неожиданно вышла Эстафета Син. А зрители увидели уверенный финиш Дакара Лока, который показал резвость в три минуты 18,8 секунды, пройдя всю дистанцию первым, «с места до места». Это значительно выше результатов, показанных при розыгрыше данного приза за последние три года, но на 4,4 секунды хуже великолепного рекорда, установленного Корсикой Син в 2009 году (три минуты 14 секунд ровно).

Традиционный приз имени Пермского конного завода для лошадей орловской породы четырехлетнего возраста на дистанции 2400 метров заслуженно достался серому жеребцу Колибри, которым умело управлял наездник Михаил Машинец. Не совсем удачно стартовав, Колибри смог выдержать напряженный темп заезда, выйдя с четвертой позиции на третью. Сыграло роль и то, что рыжий жеребец Кураж (наездник Павел Саидов) к концу заезда неожиданно перешел на неправильный ход и получил дисквалификацию.

В итоге, престижный приз достался Колибри, который прошел дистанцию с резвостью в три минуты 31 секунду ровно. Второе место ‑ за серым жеребцом Заказом (наездник Владимир Матусевич), отставшим от победителя всего на 0,5 секунды. Последующие места заняли Крылатый с Анастасией Секисовой и Аджика с Бунедом Саидовым.

В розыгрыше Орловского приза для жеребцов старшего возраста на классической дистанции отличился серый жеребец Барышник с наездницей Натальей Евстигнеевой, который первым закончил дистанцию с высоким результатом в две минуты 11,3 секунды. Ему удалось выстоять в нелегком поединке с очень сильными соперниками и вырвать победу буквально на последних десятках метров. Далее к финишу пришли Киприот, Выпуск и Карукас.

Зрелищно и азартно прошли заезды, в которых участники боролись за открытые призы на дистанции 1600 метров.

Блестящую победу среди рысаков старшего возраста одержал гнедой жеребец Первенец с наездницей Ириной Юрасовой. Первенец вторым принял старт, в нужное время совершил ускорение и закончил заезд, показав результат в две минуты 21,7 секунды.

Второе место занял темно-серый жеребец Верный с Анастасией Секисовой. Досадную ошибку совершили жеребцы Триколор и Соперник, которые допустили неправильный ход на дистанции и были дисквалифицированы судейской коллегией.

Открытый приз для рысаков трехлетнего возраста заслуженно достался гнедому жеребцу Чио Сану, который первым завершил дистанцию за две минуты 17,3 секунды. Полноправным соавтором его победы стал молодой наездник Дмитрий Пастухов. Призовые места заняли также Гистория и Гадалка Лок.