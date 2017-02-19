Стерлитамаковец Игорь Кононов сделал победный дубль на льду Медео Фото: Денис Горностаев Стерлитамаковец Игорь Кононов сделал победный дубль на льду Медео Фото: Денис Горностаев

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Гонщик тольяттинского спортивного клуба "Мега-Лада" стерлитамаковец Игорь Кононов сделал победный дубль в финале 3 личного чемпионата мира по мотогонкам на льду, состоявшемся на знаменитом высокогорном катке Медео в окрестностях Алма-Аты. Воспитанник мотоклуба "Каустик" выиграл оба финальных этапа, одержав победы во всех своих заездах, и вплотную приблизился к лидеру чемпионата — чемпиону мира 2015 года армейцу Дмитрию Колтакову. Теперь их разделяют в турнирной таблице всего два очка.

В субботней гонке Кононов заработал 15 очков, Колтаков — 14. Из-за периодически опускавшегося на трек с гор тумана соревнования были прекращены после основных 20 заездов; полуфиналы и финал не проводились. Третьим призером, как и на обоих этапах в Шадринске, стал Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского, набравший 13 очков. К сожалению, уже в первом заезде выбыл из соревнований двукратный чемпион мира, тольяттинец Даниил Иванов. Он упал и получил травму, которая ставит под сомнение продолжение нынешнего спортивного сезона.

В воскресенье похолодало, гонку удалось провести по полной программе. Игорь Кононов вновь набрал 15 очков, Колтаков — 14, а одноклубники из каменского ЦТВС Дмитрий Хомицевич и Динар Валеев — по 12. В первом полуфинале Кононов опередил Хомицевича, во втором лидировали Колтаков и Валеев. Но на одном из поворотов молодого гонщика сорвало, и хотя он сумел удержаться на льду и не упасть, на второе место вышел австриец Франц Цорн.

В финале со старта до финиша лидировал Кононов, и хотя на последнем круге к нему вплотную приблизился Колтаков, он сумел одержать очередную победу. Третьим финишировал Хомицевич. Очки на шестом этапе: Кононов — 21, Колтаков — 19, Хомицевич — 15, Цорн и Валеев — по 13.

Положение в чемпионате мира после трех финалов или шести этапов.

Колтаков — 105, Кононов — 103, Хомицевич — 94, Валеев — 77, Цорн — 62, Иванов — 56;...

Очередные этапы состоятся 4-5 марта в Берлине (финал 4), а завершится чемпионат 1-2 апреля в Херенвене (Нидерланды).