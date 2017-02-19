Золото и серебро командного первенства России - у мотогонщиков Башкирии

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Золотые и серебряные медали командного первенства России по мотогонкам на льду завоевали гонщики Башкирии. Победителем стала команда стерлитамакского мотоклуба "Каустик", за которую выступали Дмитрий Солянников, Никита Тарасов и Вадим Свинухов. За два дня гонок стерлитамакцы набрали 43 очка и на пять очков опередили уфимский ЦТВС имени Г.Кадырова, в составе которого были Никита Шадрин, Никита Богданов и Артем Афанасьев. Бронзовые медали завоевали хозяева льда — гонщики ЦТВС города Каменска-Уральского, в последнем, решающем заезде одолевшие тольяттинскую "Мега-Ладу" со счетом 4:2 и опередившие в итоге волжан на два очка.

После первого дня гонок лидерство делили "Каустик" и "Башкортостан-ЦТВС", набравшие по 21 очку. В совместной встрече также была зафиксирована ничья — 3:3. Во второй день результат заезда между земляками оказался точно таким же, а кому из них быть чемпионом, решили, по сути, гонщики Каменска-Уральского. Стерлитамаку они проиграли 1:5, а у Уфы со счетом 5:1 выиграли.

Окончательный итог первенства России-2017:

1. "Каустик" (Стерлитамак) — 43; 2. "Башкортостан-ЦТВС" (Уфа) — 38; 3. ЦТВС (Каменск-Уральский) — 34; 4. "Мега-Лада" (Тольятти) — 32; 5. "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск) — 18; 6. "Прогресс" (Глазов) — 16.

У новых чемпионов отличился всего неделю назад попавший в серьезную аварию на Кубке России Никита Тарасов — 22 очка, 18 очков на счету Дмитрия Солянникова, три добавил Вадим Свинухов, стартовавший впервые после недавней травмы. Среди уфимцев — и среди всех участников — самым результативным оказался Никита Шадрин — 25 очков. Никита Богданов, который, в отличие от всех перечисленных, на льду только первый сезон, набрал 13 очков. Артем Афанасьев был в запасе и на старт ни разу не выходил.

Командное первенство России по мотогонкам на льду проводилось уже в 11-й раз. Первые два розыгрыша принесли победу как раз гонщикам "Каустика", лидером которых был тогда Игорь Кононов. Теперь стерлитамакцы — трехкратные чемпионы России среди юниоров.