В Башкирии за год граждане сдали более 300 единиц незаконно хранящегося оружия

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в Башкортостане стартовала оперативно-профилактическая акция «Сдай оружие – получи деньги!», организованная Управлением Росгвардии по РБ. Продлится она до 3 марта.

Цель акции – предупреждение незаконного оборота огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сокращение количества преступлений. За добровольную сдачу незарегистрированного оружия выплачивается денежное вознаграждение, которое перечисляется на расчётный счет гражданина.

За охотничье ружьё с нарезным стволом выплачивается 15 тысяч рублей, охотничье гладкоствольное ружьё – 10 тысяч рублей, огнестрельное оружие ограниченного поражения – 7 тысяч рублей. Только в 2016 году в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РБ поступило более трехсот заявлений от граждан о принятии на возмездной основе 324 единиц оружия, 11512 штук боеприпасов, 7256 граммов взрывчатых веществ. Сумма компенсаций гражданам составила 3 миллиона 462 тысячи 583 рубля. Владелец, решивший добровольно сдать незаконное оружие, будет освобождён как от уголовной, так и от административной ответственности, пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.

Сдавать оружие следует в территориальные органы внутренних дел или отделы лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (347) 279-45-34, 273-59-28, 279-47-75