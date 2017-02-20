Цель его жизни — служение российской науке (К 65-летию крупного российского ученого Саида Урманчеева)

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Свой большой юбилей сегодня отмечает Саид Урманчеев — видный ученый, профессор, доктор физико-математических наук, директор Института механики Уфимского научного центра Российской академии наук.

Саид Федорович Урманчеев — коренной уфимец. Он родился 20 февраля 1952 года в Черниковске — тогда он был отдельным городом.

Семья Урманчеевых жила на знаменитой улице Первомайской. Позже они переехали на новое место жительства, на улицу Архитектурную. До сих пор самым красивым зданием Уфы ученый считает дворец им. Серго Орджоникидзе. Окончил Саид Урманчеев среднюю школу № 62. Всегда с благодарностью вспоминает учителей, особенно Маргариту Васильевну Самодумову, которая привила любознательному мальчику любовь к математике, и классного руководителя — преподавателя литературы Розалию Зиновьевну Шемагонову. Уже в школьные годы Саид Федорович увлекался научно-популярной литературой по астрономии, физике и математике. Чтение книг Якова Перельмана, знаменитого популяризатора науки, было его любимым занятием.

Родители Саида Федоровича поддерживали увлечения сына, они и сами были людьми разносторонне развитыми. Мама, Фарида Усмановна, выросла в Москве, окончила известный и престижный вуз — Московский инженерно-экономический институт и распределилась в Башкирию. Она была в числе активных строителей содового комбината в Стерлитамаке, ныне ОАО «Сода». Позже работала в отделе главного архитектора тогдашнего города Черниковска, принимала участие в формировании нынешнего облика северной части Уфы, проектировании многих зданий и объектов. Фарида Усмановна очень известная личность, в те годы несколько раз ее избирали депутатом городского и районного советов.

Отец ученого, Федор Хафизович, выросший в городе Сальске Ростовской области, был направлен в Уфу по распределению после окончания Новочеркасского индустриального института. Вся его трудовая деятельность связана только с одним предприятием — УМПО, где он долгие годы работал техническим руководителем цеха гальванических покрытий.

После окончания средней школы Саид не сомневался — он должен стать инженером и заниматься наукой. Он чувствовал, что это его призвание. Он поступает в Московский энергетический институт, учится с удовольствием. Годы учебы в Москве Саид Федорович и сегодня вспоминает с теплой грустью. Ему повезло, что заведующим кафедрой «Динамика и прочность машин» был замечательный ученый, академик Владимир Васильевич Болотин — мировое светило в области механики деформируемых твёрдых тел и теории колебаний. В 1975 году Саид Урманчеев окончил институт. Уже после службы офицером Военно-воздушных сил в рядах Советской Армии судьба свела его еще с одним выдающимся ученым — академиком Робертом Искандровичем Нигматулиным — создателем теории современной механики и теплофизики многофазных сред, который поддержал стремление молодого человека к науке. Именно под его руководством Саид Федорович и выполнил свои первые научные работы. Далее последовали аспирантура и докторантура.

Основные научные направления деятельности Саида Урманчеева — ударные волны в многофазных системах, математическое моделирование технологических процессов, актуальные проблемы термогидродинамики. Ученый впервые поставил и исследовал задачу об особенностях течения жидкостей с немонотонной зависимостью вязкости от температуры. Им установлены закономерности эволюции волн в насыщенных пористых средах, разработаны математические модели ряда очень сложных технологических процессов. Научные разработки Саида Урманчеева нашли успешное применение в различных отраслях техники.

С 1992 года он преподает в Башгосуниверситете, в настоящее время — профессор кафедры сплошных сред БашГУ. С 1993 года работает в Институте механики УНЦ РАН, а с 2003 года является директором института (ныне он носит имя Рыфата Мавлютова).

Саид Федорович Урманчеев — автор более 150 научных работ, член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Награждён Почетной грамотой Президиума РАН. Ему присвоено высокое звание «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан».

Своим ангелом-хранителем он называет свою супругу Марину — известного в Уфе специалиста по английскому языку. Она всегда помогала и поддерживала его во всех начинаниях. Знают они друг друга с детства — когда-то учились в одном классе в школе № 62.

Саид Федорович всего себя отдает Институту механики и его делам. Наука для него — и любимая работа, и увлечение. Лучше всего ему думается, утверждает ученый, когда он гуляет по своим любимым местам в парке Победы и любуется красотами долины Белой. Он считает, что самая главная его научная формула еще не найдена, но этот день обязательно когда-нибудь наступит.