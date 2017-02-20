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20 февраля Понедельник

Уфа   °

В Уфе женщина-водитель сбила во дворе четырехлетнего ребенка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе женщина-водитель сбила во дворе четырехлетнего ребенка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе женщина-водитель сбила во дворе четырехлетнего ребенка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе женщина-водитель сбила во дворе четырехлетнего ребенка. Наезд на несовершеннолетнего произошел 18 февраля около 17.00.

Сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Альбина Кадикова сообщила, что 35-летняя женщина за рулем «Suzuki SX4» ехала по дворовому проезду дома №44 по улице Софьи Перовской. Здесь она сбила внезапно появившегося на дороге четырехлетнего мальчика. Ребенок на улице был вместе с матерью, он получил множественные травмы головы. Врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

По информации ведомства, за прошедшие выходные на территории города зарегистрировано 197 ДТП. В четырех авариях пострадали пять человек.

Теги: ДТП
 
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