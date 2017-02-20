В Башкирии на трассе столкнулись ВАЗ-2114 и «Рено Логан», погиб пассажир Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии на трассе столкнулись ВАЗ-2114 и «Рено Логан», погиб пассажир Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на трассе столкнулись ВАЗ-2114 и «Рено Логан», погиб пассажир. ДТП произошло накануне вечером на 140 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Белорецком районе.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 26-летний житель Баймакского района, управляя ВАЗ-2114, предположительно, на повороте не справился с управлением. Его машина выехала на встречную полосу, ушла в занос и врезалась в «Рено Логан», за рулем которого находился 43-летний житель Давлекановского района.

В результате аварии пассажир отечественного автомобиля — 40-летний житель Баймака, от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Вторая пассажирка ВАЗ — 23-летняя уфимка, с травмами обратилась за медпомощью.

За сутки на республиканских дорогах было зарегистрировано восемь автомобильных аварий. В них один человек погиб и 17 получили травмы, отметили в Госавтоинспекции.