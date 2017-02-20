Уфимцев приглашают на юбилейную выставку Михаила Кузнецова
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Башкирский художественный музей им. М.В. Нестерова приглашает уфимцев на выставку произведений заслуженного художника РБ, члена Союза художников России — Михаила Кузнецова. Выставка откроется 21 февраля в 17.00.
Проект посвящен 70-летию со дня рождения художника. В экспозиции представлено более 60 произведений живописи и графики 1968-2010 годов, отражающие творческий путь автора, круг его философских, тематических, живописных поисков. В творчестве мастера красной нитью проходят темы человеческого бытия, жизни природы, запечатленные в циклах работ. Воспитанник башкирской школы живописи сумел создать свою неповторимую манеру письма, в которой органично сочетаются реалистические и авангардные приемы, отметили организаторы выставки.