Крупный пожар в Башкирии: Горящие на трассе фуры тушили более 40 огнеборцев Фото: группа БашДТП Крупный пожар в Башкирии: Горящие на трассе фуры тушили более 40 огнеборцев Фото: группа БашДТП

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфимском районе Башкортостана горящие на федеральной трассе М-5 фуры тушили более 40 огнеборцев. В оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Башкортостан» 19 февраля в 23.35 поступило сообщение о возгорании автомобилей «Зил» и «Volvo» с автоцистернами с пропаном.

На местоу выехали силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона.

«Было обнаружено факельное горение двух автоцистерн. В ликвидации пожара и охлаждении автоцистерн от МЧС участвовало 14 единиц спецтехники и 41 человек личного состава. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных расчетов дальнейшего распространения огня на прицеп к автомобилю «Volvo» и рядом стоящие припаркованные машины не допущено. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населению нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В 00.14 огонь был локализован, в 00.47 — ликвидировано открытое горение. Полностью пожар удалось потушить в 02.25.

В результате происшествия повреждены две фуры с цистернами, а также частично повреждена кабина стоявшего рядом автомобиля «MAN». Устанавливаются причина возгорания и точная сумма материального ущерба.