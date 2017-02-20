Девочку-сироту из Уфы, которую показали по Первому каналу, готовы взять в семью Фото: с сайта http://videopassport.ru/videopassport/

Девочку-сироту из Уфы, которую показали по Первому каналу, готовы взять в семью Фото: с сайта http://videopassport.ru/videopassport/

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Девочку-сироту из Уфы, которую показали по Первому каналу, готовы взять в семью. В минувшее воскресенье в рубрике «У вас будет ребенок» программы «Пока все дома» искали приемных родителей для 12-летней Алины.

Девочка попала в столичный детский дом в прошлом году, воспитатели характеризуют ее как целеустремленного и трудолюбивого ребенка. Алина занимается тяжелой атлетикой, показывает отличные результаты в спорте, в будущем хочет стать стюардессой или юристом.

Как рассказали в уфимском Управлении по опеке и попечительству, звонки от граждан, желающих взять Алину в замещающую семью, начали поступать сразу же после выхода передачи в эфир. Более 25 звонков поступило из субъектов Российской Федерации, в основном из Москвы и Московской области. Звонили из Тюмени, Краснодара, Санкт-Петербурга, Курска, Самары, Республики Татарстан и Челябинской области. Также обратились в Управление восемь жителей Уфы и других районов и городов республики.

«Не все граждане, обратившиеся в Управление, являются кандидатами в замещающие родители. Они должны пройти обучение в Школе приемных родителей, получить соответствующее заключение о возможности быть усыновителем или приемным родителем, — пояснила начальник Управления по опеке и попечительству Уфы Татьяна Квасникова. — Гражданам, которые не являются кандидатами, мы рекомендуем обратиться в органы опеки по месту жительства для оформления всех необходимых документов. Что касается Алины, то уже сегодня знакомиться с ней приедет кандидат в приемные родители из одного из городов Башкортостана».

Истории о детях-сиротах из Уфы и других городов России показываются на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт». Благодаря сотрудничеству с федеральной общероссийской мультимедийной информационно-поисковой системой для усыновителей, с 2015 года в семьи удалось устроить 25 детей из детских учреждений башкирской столицы. За это время в передаче «Пока все дома» рассказали о семи детях из Уфы, на сайте проекта был размещен 71 видеопаспорт ребенка. Сейчас в доступе базы данных находятся 30 видеопаспортов юных уфимцев, которые ищут родителей.